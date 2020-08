ACMilanTogether: summer edition

Distanti ma vicini, anche senza calcio, anche quest'estate. La vostra mancanza allo stadio ci ha comunque permesso, dalla ripresa alla fine del campionato, di coinvolgervi in una serie di speciali iniziative a San Siro: avete mandato foto e video, annunciato la formazione ufficiale, imitato le moves dei giocatori, scelto la playlist del warm up, cantato i cori, indossato la nuova prima maglia. Non c'eravate, ma siete stati sempre protagonisti. E lo sarete ancora.

Da venerdì 7 agosto, su together.acmilan.com, partirà l'AC Milan Together Summer Edition, il grande concorso che accompagnerà i nostri tifosi e gli appassionati di tutto il mondo, durante l'estate, in attesa della ripresa della stagione. Un tour virtuale, intercontinentale, di cinque settimane: dall'Europa all'Asia, dall'Oceania all'Africa fino all'America.

Potrete scoprire alcune curiosità legate a diversi personaggi della storia rossonera, provando ad aggiudicarvi uno dei fantastici premi (uno al giorno, assegnato a un fortunato vincitore): cappellini, sciarpe, sacche della collezione AC Milan 20/21, maglie Home 20/21 e Gift Card del valore di 30 euro. Ogni tifoso avrà la possibilità di partecipare ogni settimana, ma solo una volta per settimana. La partecipazione sarà riservata agli iscritti all'area MyMilan.

E poi.. spazio anche a una super estrazione finale, che metterà in palio cinque Gift Card dal valore di 50 euro più un Pass valido per l'accesso a un evento digitale esclusivo con i calciatori del Milan. Ecco come partecipare: se sei un abbonato alla stagione 19/20, per te ancora più vantaggi! Per accedere direttamente alla lista dell'estrazione finale basterà compilare un form di registrazione inserendo il numero della Carta Cuore Rossonero e la data di nascita; oppure basterà tornare a giocare in più di una tappa (ovvero in almeno due settimane differenti) per ottenere lo stesso diritto.

Inizia il viaggio, ti aspettiamo!

#ACMilanTogether