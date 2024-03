Acri: "Tra Leao e Theo il portoghese potrebbe essere ceduto per una cifra più alta. Farebbe gola alle big"

Intervenuto durante il consueto appuntamento "Piazza Affari" A TMW Radio, il procuratore Alessandro Acri ha parlato così di diversi temi riguardanti soprattutto il mercato estivo del Milan. Questo un breve estratto ripreso dalle parole principali:

Theo Hernandez potrebbe essere il sacrificato per il mercato o potrebbe esserlo Leao? Quale si venderebbe a di più?

“Potrebbe essere lui come potrebbe essere Leao. Penso che lui si venderebbe ad una cifra più alta. In avanti si vende meglio anche perché si tratta di un ruolo molto richiesto dalle top. Se si tratta di un club che gioca con tre centravanti può fare gola”.