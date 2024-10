Adani: "Bisogna capire se Morata continuerà sotto punta, se bisogna rinunciare a uno tra lui ed Abraham per mettere un incursore"

Daniele Adani, ex calciatore e oggi commentatore tv, ha parlato ai microfoni di Radio Manà Manà Sport affrontando vari temi del campionato italiano, tra cui quello relativo al Milan.

Ti ha stupito l'atteggiamento del Milan?

"È stata una scelta forte, che però non mi stupisce. Fonseca cerca molte soluzioni sopra palla, se deve durare serve una crescita. L'impatto può stupire, ma quando va consolidato e adattato agli avversari allora deve variare nelle interpretazioni. Bisogna capire se Morata continuerà sotto punta, se bisogna rinunciare a uno tra lui ed Abraham per mettere un incursore ecc. Il Milan deve compattarsi anche tra i membri interni alla squadra".

Pensi che Conte possa essere protagonista?

"Credo di sì, ho visto una statistica che dice dal 1990-91 solo tre squadre hanno vinto lo scudetto senza coppe ed è successo col Milan e con la Juve. Non è scontato che possa vincere lo scudetto, ma sta facendo bene. Mi sembra il solito Conte, ma con un senso dell'impresa più rimarcato con una grande serenità. L'impresa gli sembra fattibile, è partito bene anche se ora ha un calendario difficile".

Domenica c'è Roma-Inter, le aspettative sono elevate e puoi immaginare l'attesa per il match.

"L'Inter è forte, ha tante rotazioni e interpretazioni diverse. È una partita difficile per la Roma che deve tirare fuori il massimo in un momento non facile".