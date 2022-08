Adani su De Ketelaere: "Ha una caratteristica che lo differenzia dagli altri: conosce tutti i ruoli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto alla Bobo TV, Lele Adani ha parlato così di Milan e di De Ketelaere, neo-acquisto rossonero: "L'atteggiamento del Milan non lascia spazio a repliche. Il Milan poteva fare sei gol all'Udinese, così come il Napoli al Verona. De Ketelaere? Ha una caratteristica che lo differenzia dagli altri: conosce tutti i ruoli, davanti li ha fatti tutti. Basta guardarlo per capire che è un trequartista d'eleganza ed i meccanismi del Milan sono perfetti per lui, perché può spaziare e cambiare la sua posizione".