Adani su De Ketelaere: "Sarebbe l'acquisto a cinque stelle di questo mercato"

Lele Adani si è espresso in modo favorevole nei confronti di Charles De Ketelaere, obiettivo numero uno per la trequarti rossonera, sulle pagine della Gazzetta dello Sport di questa mattina. L'opinionista tv ha dichiarato: "Non è ancora arrivato al Milan, anche se incrocio le dita perché succeda. Lasciando da parte i big, De Ketelaere sarebbe l’acquisto a cinque stelle di questa sessione di mercato, la gemma più preziosa e pronta a sbocciare. Quello che mi colpisce di lui, al di là dei gol o degli assist per i compagni, è la postura del corpo nel ricevere palla pensando già alla giocata successiva. È così che si crea il vantaggio sull’avversario da mantenere nei primi 30 metri, pur non essendo un giocatore velocissimo"