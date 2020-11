Addio Maradona, Shevchenko: "Riposa in pace leggenda eterna, nulla potrà mai cancellare quello che hai fatto per il calcio"

Andriy Shevchenko, ex centravanti rossonero e ct della Nazionale ucraina, ha espresso su Twitter la sua emozione a seguito della tragica morte di Maradona: "Mi hai sempre regalato emozioni e sorrisi. Nulla potrà cancellare quello che hai fatto per tutti quelli che amano il calcio. Riposa in pace leggenda eterna".

You have always given me emotions and smiles. Nothing will undo what you have done for all those who love football. Rest In Peace eternal legend.❤️🙏 #Maradonahttps://t.co/wp3FoUVYZf pic.twitter.com/qvQv12qEcH