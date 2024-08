Adli altra opzione per Palladino: potrebbe giocare sia nel 3-4-2-1 che in una mediana a 3

Se Yacine Adli potesse decidere, probabilmente, non lascerebbe mai il Milan e chiuderebbe lì la sua carriera. Nelle due stagioni in rossonero il centrocampista francese è stato spesso messo da parte da Stefano Pioli, ma ha sempre sostenuto i compagni, il tecnico e la società, mostrando una gratitudine incredibile, che nel calcio si vede raramente. Ora però è arrivato il momento di dirsi addio per circa 11 milioni di euro, con la Fiorentina che è vicina ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di alcune condizioni facilmente realizzabili.

Il 24enne, che ha già vinto in carriera una Ligue 1 e una Coupe de France con il Paris Saint-Germain, vissuti assolutamente non da protagonista, con il Milan ha giocato 39 partite segnando un gol e fornendo 2 assist, ma esordendo anche in Champions League ed Europa League. Dotato di un'ottima tecnica di base, ha una visione di gioco invidiabile ed è applicato in fase difensiva, mostrando forse qualche lacuna quando i ritmi si alzano.

Con Palladino andrebbe a ricoprire uno dei due ruoli a centrocampo nel 3-4-2-1 dei viola, ma potrebbe anche giocare da vertice basso in un ipotetico reparto a 3. La duttilità è un'altra sua qualità che andrà a mettere al servizio della squadra. L'investimento è di quelli importanti, la speranza di Pradè, dei tifosi e del tecnico è quella che riesca a rispettare le aspettative. E se darà tutto se stesso come ha fatto in rossonero, sicuramente il Franchi saprà apprezzarlo e lo acclamerà.