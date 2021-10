Adli e la crescita personale: "Oggi sono capace di fare la differenza ed essere decisivo"

Intervistato da Telefoot, Yacine Adli, centrocampista di proprietà del Milan ma ora in prestito al Bordeaux, ha parlato così della crescita personale: "Oggi sono un giocatore diverso, capace di fare le differenza, di essere decisivo. Non dobbiamo dimenticare che ho solo 21 anni, sono solo all'inizio della mia carriera, ho le orecchie ben aperte per ascoltare ogni consiglio"