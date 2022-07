Adli: "Ho giocato in quasi tutti i ruoli. Mi adatterò senza problemi a qualsiasi modulo"

MilanNews.it

Yacine Adli, nuovo giocatore del Milan, è stato intervistato dai colleghi di DAZN. Ecco le parole del centrocampista francese sul suo ruolo: "Ho giocato in quasi tutti i ruoli. Nel settore giovanile del PSG facevo il difensore centrale, poi da regista come numero 8, trequartista. In Nazionale ho giocato esterno sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra. A volte ho giocato anche come numero 9. Pioli è un allenatore che sa adattarsi, in partita sa come mettere in difficoltà l’avversario e quindi mi adatterò senza problemi a qualunque modulo. Dammi solo la maglia rossonera e poi ci penso io”.