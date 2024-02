Adli trasformato in mediano: "Ho detto a Pioli che avevo già giocato lì... anche se non sono sicuro che sia vero"

vedi letture

Yacine Adli sta vivendo una stagione alla ribalta. Dopo i soli 140 minuti giocati l'anno scorso nel suo primo anno in rossonero, il centrocampista ex Bourdeaux si è rimboccato le maniche e si è guadagnato gradualmente la fiducia di Pioli. Questa mattina, a margine della gara di ritorno dei playoff di Europa League, che si giocherà al Roazhon Park contro il Rennes alle 18.45, il centrocampista numero 7 del Milan è stato intervistato sulle colonne de L'Equipe. Qui ha ripercorso il suo primo anno complicato e l'esplosione di quest'anno, riservando qualche chicca su compagni o ex compagni.

Le parole di Adli su come si è trasformato in mediano a partire dalla scorsa estate: "Pioli ha adottato un nuovo sistema con un mediano e due centrocampisti centrali. All'inizio della stagione, mi ha detto: "Abbiamo fatto altre scelte, devi trovare una via d'uscita." L'ho ringraziato per la sua onestà e gli ho detto che poteva contare sulla mia serietà fino alla mia partenza. Ma poi sono rimasto nel gruppo perché lavoravo duro, preparavo i titolari e l'allenatore mi ha persino portato in tournée negli Stati Uniti. Lì, mi ha detto che il club stava cercando un mediano difensivo ma pensava che potessi dire la mia. Gli ho risposto che avevo già giocato in quella posizione... anche se non sono nemmeno sicuro che sia vero!"