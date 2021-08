Afghanistan, il calciatore Hassan Amin: "Non sappiamo se i talebani accetteranno le partite di calcio"

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - La nazionale di calcio afghana si trova ad affrontare un futuro incerto dopo l'ascesa al potere dei talebani. "Potrebbe accadere che non giocheremo più", ha detto il giocatore Hassan Amin al quotidiano locale tedesco Mannheimer Morgen, ripreso dal Frankfurter Allgemeine. Il difensore 34enne, che fino alla scorsa stagione ha militato nel Sv Meppen, squadra della terza divisione del campionato tedesco, spiega di essere in contatto costante con il suo allenatore nella nazionale, Anoush Dastgir. "La domanda" da porsi è "se i talebani accetteranno le partite di calcio", ha detto Amin. "Se così fosse, la Fifa ci accetterà ancora? Se sì, sotto quale bandiera? Abbiamo sempre detto che giochiamo per il popolo afghano e per nessun gruppo politico o religioso". (ANSA).