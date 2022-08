Africa, nel 2023 sarà organizzata la prima Superlega continentale

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre in Europa il progetto Superlega resta ancora in cantiere, in Africa è stata ufficialmente varata. È la CAF, a margine della 44ª assemblea generale tenutasi ad Arusha (Tanzania), a darne l'annuncio: l'edizione inaugurale è prevista per agosto 2023 e si annuncia ambiziosa: "Siamo entusiasti per la nascita della CAD African Super League e crediamo che cambierà il volto e la competitività del calcio africano" ha affermato il presidente della CAF, Patrice Mosepe, con la benedizione del presidente della FIFA, Gianni Infantino, presente all'assemblea.

COME FUNZIONERÀ? - L'idea è quella di un torneo a 24 squadre con le finaliste che arriverebbero a giocare 21 partite. Il montepremi è stimato sui 100 milioni di dollari USA, con il vincitore che si assicurerà 11,5 milioni. La finale sarà in stile "Super Bowl" per dare maggiore visibilità nel mondo.