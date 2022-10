Ag. Scalvini: "Lungi da lui pensare di andare via"

MilanNews.it

"Scalvini? Lungi da lui pensare di andare via". A dirlo è Fausto Pari, dell'agenzia TMP Soccer che cura gli interessi del giovane difensore dell'Atalanta. "Non ha ancora diciannove anni, lui vuole crescere, sta facendo anche esperienze nuove visto che è stato impiegato da centrocampista, è a disposizione del tecnico per migliorare, avere nuove conoscere. In futuro si vedrà con la società, ma non credo sia il caso di fargli pressioni".

Ma se arrivano City o Atletico...

"Andrà dall'Atalanta e si deciderà cosa fare, nell'eventualità, al momento è tutto molto prematuro. Deve stare tranquillo, allenarsi, impegnarsi, dare tutto quello che ha in campo, dovunque venga schierato".