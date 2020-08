Agard: "Abbiamo lavorato tanto per questi 3 punti. La dirigenza ci ha dato spirito"

Laura Agard, nuovo acquisto per la difesa rossonera, ha parlato così ai microfoni di MilanTv dopo la vittoria di oggi contro la Florentia: "Abbiamo lavorato tutte assieme per difendere e per prendere questi 3 punti. E' stato importante anche non prendere gol contro una buona squadra. Penso che ogni anno ci sono piccole squadre con cui non sarà facile, e quindi bisogna lavorare. E' strano non avere spettatori, ma vedere la dirigenza in tribuna ci ha dato spirito".