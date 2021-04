Aghemo: "Juve-Donnarumma? Prima va conquistato un posto in Champions e ceduto Szczesny"

Paolo Aghemo, intervenuto a SkySport24, ha commentato così l'interesse della Juventus per Gigio Donnarumma: "Donnarumma sarebbe un investimento per il futuro, ma ovviamente è molto oneroso. Prima però dovrebbe essere trovata una soluzione per Szczesny. Gigio piace da tempo alla Juventus, non è un mistero. I bianconeri devono prima conquistare comunque anche un posto in Champions".