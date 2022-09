"Al lavoro durante la pausa": le foto della ripresa di oggi a Milanello

Il Milan, senza ben 16 calciatori convocati dalle rispettive nazionali, ha cominciato oggi ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di sabato 1 ottobre ad Empoli contro i toscani: ecco le foto della sessione odierna pubblicate da AC Milan:

Milanello: hard at work during the break @play_eFootball #SempreMilan pic.twitter.com/ImMhaSJW1J