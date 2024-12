Al weekend degli ex Milan in gol si aggiunge anche Lorenzo Colombo

È un po' il weekend degli ex giocatori del Milan. Venerdì sera a Bergamo, proprio contro i rossoneri, Charles De Ketelaere ha sbloccato il match con un colpo di testa che ha scatenato l'ira e le proteste di Fonseca per un fallo su Theo Hernandez. Il belga, nella conferenza post partita, si è detto felice: "Lo volevo un po' di più il gol al Milan, ma ho molto rispetto per loro".

Nel pomeriggio di ieri, sabato, è andato in gol anche Tommaso Pobega, portando momentaneamente il Bologna sul 2-0 contro la Juventus non sbagliando a tu per tu con Perin. La squadra di Italiano ha poi sprecato il doppio vantaggio facendosi pareggiare dai bianconeri nel finale.

Mentre ieri sera in Roma-Lecce ha trovato il primo gol in giallorosso Alexis Saelemaekers, un sinistro masticato, probabilmente un passaggio, che si insacca beffardo a fin di palo bucando il portiere in uscita.

Nel pomeriggio di domenica il quarto ex in gol: Lorenzo Colombo, che si è iscritto ai marcatori nella roboante vittoria dell'Empoli sul Verona per 4-1. Il giovane attaccante si è detto soddisfatto: "Siamo contenti, bravi a mettere subito la partita sul giusto binario. Non era facile in questo ambiente, abbiamo fatto diventare relativamente facile uno scontro diretto".