Albania, Ramadani: "Broja è un attaccante dal grande potenziale, non sappiamo ancora il suo futuro"

A pochi giorni da Italia-Albania, in programma sabato sera per la prima giornata dell'Europeo di entrambe le Nazionali, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il difensore del lecce e dell'Albania, Ylber Ramadani. Queste le parole in merito al suo compagno di squdra, Armando Broja, che piace ed è stato sondato dalla dirigenza del Milan.

Ramadani su Broja: "E' un attaccante giovane e che ha molto potenziale, forza fisica ed è in grado di poter fare bene con questa squadra. Il suo futuro? Non sappiamo niente, pensiamo solo alla prossima partita dell'Europeo".