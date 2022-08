Albertini: "Curioso di vedere De Ketelaere. È un’operazione perfettamente in linea con la filosofia del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal Corriere della Sera, Demetrio Albertini ha commentato così il colpo De Ketelaere da parte del Milan: "Se mi ha sorpreso questo investimento dei rossoneri? Direi di no, perché è un’operazione perfettamente in linea con la filosofia del club. Non a caso è proprio il belga il giocatore per il quale nutro maggiori curiosità. È giovane, ma ha già alle spalle gare di Champions. Ha talento, può essere schierato in diverse posizioni dell’attacco e penso che con Pioli abbia ancora enormi margini di crescita".