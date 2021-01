Albertini: “La mia partita al Milan fu contro l’Inter a 10 anni, vincemmo 6-0”

Demetrio Albertini, ospite del canale Twitch del Milan, ha parlato prima del match di ieri sera contro la Juventus. Le sue parole sulla prima partita in rossonero: "È stata a 10 anni, in un torneo a Prato. La prima partita è stata un derby vinto 6-0. Poi la finale del torneo estivo l'abbiamo vinta 5-0 contro il Torino. Era il 1981/1982. Di quella squadra solo Massimiliano Cappellini è arrivato ad avere una carriera. Nel settore giovanile poi ho giocato con altri, fra cui Francesco Antonioli, Gianluca Pessotto, Graziano Mannari, Christian Lantignotti, Matteo Villa, per dirne qualcuno".