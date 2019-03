Alciato: "Kessie? Per Gattuso non è finita qui, possiamo aspettarci vada in panchina almeno un turno"

Alessandro Alciato, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'episodio Kessie-Biglia, sottolineando che per Gattuso potrebbero non essere state sufficienti le scuse del postgara: "Per Gattuso non è finita qui, ci dobbiamo aspettare Kessie in panchina almeno un turno, belle le scuse, è stato un bel momento, una bella mossa, ma non credo finisca qua. Gattuso sta facendo quasi un miracolo, ottimo fino a questo momento".