Alec Scheiner: il braccio destro di Cardinale che ha costruito lo stadio dei Cowboys

MilanNews.it

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene fornito un ritratto di Alec Scheiner, il braccio destro del nuovo proprietario rossonero Gerry Cardinale per quanto riguarda gli investimenti nello sport. Secondo la rosea Scheiner dovrebbe entrare a far parte del consiglio di amministrazione del Milan e garantire tutta la sua esperienza nel settore. Per anni è stato punto di riferimento di una delle franchigie più gloriose della NFL, i Dallas Cowboys. Per la franchigia texana, in particolare, ha contribuito alla costruzione dell'AT&T Stadium, nuovo stadio all'avanguardia, costato 1.3 miliardi di dollari ricavati da un mix di fondi pubblici e privati. Dal 2016 è entrato in RedBird e ha supervisionato tutti i maggiori progetti sportivi: da Fenway Sports Group ai Red Sox, fino ai Pittsburgh Penguins e al Tolosa. Scheiner potrebbe essere un uomo importante nella costruzione del nuovo stadio, dati i suoi precedenti di assoluto successo.