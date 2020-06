Algoritmo Opta, la top 11 della Serie A: c'è anche un rossonero

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina la top 11 della Serie A scelta dell'algoritmo di Opta: in questa formazione, è presente anche un giocatore del Milan, cioè Theo Hernandez come terzino sinistro. Ecco, per la matematica, la squadra più forte al momento dell'interruzione del campionato: (4-2-3-1) Szczesny (Juve); Cuadrado (Juve), De Vrij (Inter), Acerbi (Lazio), Hernandez (Milan); Pjanic (Juve), Fabian Ruiz (Napoli); Ilicic (Atalanta), Luis Alberto (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juve); Immobile (Lazio).