All'Inghilterra basta Bellingham per battere la Serbia: finisce 1 a 0 a Gelsenkirchen

Parte bene la spedizione tedesca dell'Inghilterra di Gareth Southgate. Contro una Serbia che si è dimostrata essere un avversario piuttosto scomodo, i Three Lions sono riusciti comunque a vincere la partita conquistando tre punti che li spediscono in vetta alla classifica del Girone C dopo il pareggio di questo pomeriggio fra la Danimarca di Simon Kjaer e la Slovenia.

Decisivo ancora una volta Jude Bellingham, che grazie alla sua incornata vincente al 13' del primo tempo ha permesso all'Inghilterra di gestire risultato e partita rischiando davvero in pochissime situazioni.

Prima presenza ad Euro2024 anche per l'attaccante del Milan Luka Jovic, che nei 30 minuti avuti a disposizione non è però riuscito ad incidere come il CT Stojkovic invece sperava, visto e considerato che il serbo ha toccato davvero pochissimi palloni, sembrando a tratti quasi un pesce fuor d'acqua.