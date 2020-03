Allarme Coronavirus, le contromisure nei match di Premier League

La Premier League, per cercare di prevenire la diffusione del Coronavirus, ha vietato fino a nuovo avviso le strette di mano fra arbitri e giocatori prima dell'inizio della partita. Il resto del protocollo che precede l'inizio dei match verrà eseguito normalmente.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice



Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX