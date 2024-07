Alle 15 appuntamento importante per Camarda e Zeroli: l'ItalMilan U19 sfida la Spagna in semifinale

Settimana decisiva anche per l'Italia U19 agli Europei di categoria. Gli Azzurrini sono pieni zeppi di giocatori di talento rossoneri che, di fatto, hanno trascinato la Nazionale del CT Corradi fino alla semifinale e alla qualificazione per i Mondiali U20 che si giocheranno in Cile la prossima estate. All'Italia sono bastate le due vittorie nelle prime due contro Norvegia e Irlanda del Nord: due gol per Kevin Zeroli e Francesco Camarda in altrettante partite. Nell'ultima contro l'Ucraina un forte turnover e una sconfitta per 3-2 contro l'Ucraina.

Ora in semifinale ci sarà la Spagna che è arrivata dietro la Francia nel girone B. La partita tra gli Azzurrini e i giovani iberici si disputerà oggi giovedì 25 luglio alle ore 15. Con ogni probabilità saranno tre i rossoneri titolari: oltre a Camarda e Zeroli, anche Bartesaghi è un titolare. Possibile ballottaggio sulla destra per Vittorio Magni mentre Diego Sia dovrebbe essere un rinforzo dalla panchina come nelle precedenti sfide.

LE PAROLE DELL'AGENTE DI LIBERALI SUI GIOVANI DEL MILAN

Nel Milan dei giovani talenti è emerso a Vienna quello di Mattia Liberali. Tra i protagonisti della vittoria dell'Europeo Under 17, il trequartista è stato già provato da Paulo Fonseca nel primo test della stagione. In molti scommettono sulla sua esplosione, per conoscerlo meglio ne abbiamo parlato con Stefano Antonelli che insieme a Ferdinando Guarino ne cura gli interessi.

Stefano Antonelli, il Milan dei giovani talenti non è solo Camarda e lo si era visto già nell'Europeo Under 17, a maggior ragione dopo l'amichevole di Vienna che ha mostrato a tutti il talento di Mattia Liberali

"Sono un estimatore di Camarda detto ciò sono due giovani di grande talento, in ruoli diversi. E per quel che posso dire sono certo che Mattia farà una carriera importante".

Ciò che salta all'occhio, specie in un periodo di moria di giocatori che saltano l'uomo, è proprio la sua abilità nel fare la giocata rischiosa

"Guardi, faccio un paragone con un altro mio assistito che per attitudine lo ricorda: Destiny Udogie. Lui fa al Tottenham le cose che faceva con la

Primavera 2 a Verona e Mattia caratterialmente è come Destiny, non si fa prendere dalla paura o dal timore di giocare con giocatori più grandi e famosi né dall'ambiente circostante. È un ragazzo ambizioso calcisticamente ma mai strafottente, perché è rispettoso di tutti, sicuramente consapevole delle sue qualità. Le racconto questo episodio".

Prego

"Dopo la convocazione in prima squadra abbiamo chiacchierato un po', mi diceva: 'Tutto bene, qui c'è un bel carico di lavoro, l'intensità della partita si addice molto alle mie caratteristiche. E penso di potermela giocare tranquillamente con questo gruppo che tra l’altro mi ha accolto in modo straordinario'. Il tutto con una tranquillità disarmante".