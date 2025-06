Allegri ha chiamato Ancelotti per avere un parere sull'affare Modric

Luka Modric è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il fuoriclasse croato, che compirà 40 anni il prossimo mese di settembre, ha chiuderà la sua straordinaria carriera con la maglia del Real Madrid con il Mondiale per Club ed è pronto a un'ultima grande avventura in un club che ha sempre dichiarato di tifare fin da piccolo, quello rossonero. Igli Tare è stato in Croazia ieri per incontrare personalmente il giocatore e avanzare la proposta rossonera: si attende il sì entro 24 ore.

Sul piatto c'è l'offerta di un anno di contratto con opzione di rinnovo per un ulteriore stagione, sulla base di circa 3.5 milioni annui. Intanto questa mattina la Gazzetta dello Sport, e in particolare il collega Luca Bianchin, ha riportato che Massimiliano Allegri avrebbe chiamato Carlo Ancelotti, ex tecnico rossonero e di Modric al Real, oggi CT del Brasile, per avere un parere sull'affare in ottica Milan. Il contatto sarebbe stato positivo e il Milan ha spinto con ancora più forza sull'acceleratore.