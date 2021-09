Allegri: "Inter, Milan e Napoli sono le favorite per lo scudetto"

Quali sono le squadre favorite per la vittoria dello scudetto? Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, risponde così in conferenza stampa: "Sulle favorite ha ragione Sacchi (con il quale in passato non sono mancati gli scontri dialettici, ndr): Inter, Milan e Napoli sono favorite. È giusto che sia così, noi siamo in ritardo in classifica. Abbiamo vinto anzitutto uno scontro salvezza, poi abbiamo la partita con la Sampdoria e cercheremo di fare dei passettini in avanti. Noi pensiamo a raggiungere la zona Europa League, in una partita non possiamo risolvere niente".