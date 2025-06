Allegri, relax al mare in Sardegna prima dell'inizio della stagione

Massimiliano Allegri è tornato al Milan e dal 1° luglio 2025 guiderà ufficialmente la squadra rossonera, per la prima volta dopo undici anni. In particolare il tecnico livornese ha accettato la proposta di un Diavolo rimasto senza le coppe europee e reduce da una stagione fallimentare, fatta eccezione per la flebile luce della Supercoppa Italiana.

Negli ultimi giorni, Allegri è stato avvistato diverse volte a Casa Milan dove ha lavorato con Igli Tare per dettare le linee guida per il calciomercato: il mister si è recato anche a Milanello per un primo incontro con il suo staff. In queste ore, però, l'allenatore si sta godendo un po' di relax al mare in Sardegna, come riportato da SportMediaset che allega foto e video di Max in spiaggia. Tra poco più di due settimane, il 7 luglio, è previsto il raduno di inizio stagione a Milanello e Allegri vuole farsi trovare al 100% delle energie.