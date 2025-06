Javi Guerra, obiettivo del Milan, in gol contro l’Inghilterra all’Europeo U21

Serata positiva per (finora) dal punto di vista personale per Javi Guerra, giovane centrocampista spagnolo seguito con grande interesse dal Milan in questa finestra di mercato. Nel match di questa sera contro l’Inghilterra, valido per l’Europeo Under 21, Guerra ha lasciato il segno realizzando un gol su calcio di rigore.

Il talento del Valencia ha trasformato dagli undici metri il gol del momentaneo 2-1, accorciando le distanze per la Roja in una partita finora combattuta, con gli inglesi avanti nel punteggio. Una prestazione che conferma le qualità del classe 2003 e che sicuramente non passerà inosservata agli osservatori rossoneri, sempre più interessati al suo profilo.

Con questo gol, Guerra aggiunge un’ulteriore nota positiva al suo Europeo, aumentando anche il suo appeal sul mercato internazionale