Allegri salutò così Mandzukic: "È un grande calciatore e mi ha dato un incredibile spazio di manovra"

Dopo l'addio di entrambi alla Juventus, Massimiliano Allegri parlò di Mario Mandzukic. Che è stato il suo pretoriano per antonomasia. "Un allenatore deve saper usare un giocatore per quanto può offrire ed è per questo che Mandzukic è così speciale per me, è un grande calciatore e mi ha dato un incredibile spazio di manovra. In passato ha spesso cambiato squadra, ma adesso è alla sua quinta stagione alla Juventus e questo è uno dei miei più grandi successi”.

Come Mandzukic salutò Allegri Il tecnico livornese dette l'addio al bianconero a fine stagione, Mandzukic ebbe modo di salutarlo così attraverso il suo profilo Twitter. "È stato un vero piacere lavorare con te, Mr Allegri. Sei un grande allenatore, un grande insegnante e un grande uomo, sono fortunato ad aver potuto imparare da te. Ti auguro il meglio per il futuro, in campo e fuori".