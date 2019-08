Allenatori: l’ottovolante rossonero

Se si considera Marco Giampaolo attuale allenatore del Milan e anche Cristian Bucchi, che è collegato indirettamente ai colori rossoneri (fece partire il tiro in Perugia-Milan del 1999 su cui Abbiati fece la parata-Scudetto), si potrebbe quasi comporre una squadra di calcio. Perché oltre a loro due, sono ben otto gli allenatori che hanno precedenti Milan sulle 40 panchine ai nastri di partenza della stagione 2019-20 sia in Serie A che in Serie B.

Uno solo, fra questi, ha precedenti rossoneri sia da giocatore che da allenatore: Carlo Ancelotti. Alla seconda stagione alla guida del Napoli, Re Carlo ha giocato da allenatore avversario due volte a San Siro contro il Milan nella scorsa stagione: Milan-Napoli 0-0 in campionato e Milan-Napoli 2-0 in coppa Italia. Alla guida del Sassuolo, c'è Roberto De Zerbi. Nelle giovanili rossonere dal 1995 al 1998, era stato ribattezzato "Dejan" da Fabio Capello, perché le sue movenze ricordavano quelle del Genio Savicevic. De Zerbi in prima squadra ha giocato solo una amichevole all'Arena di Milano, il 23 ottobre 1997, quando il Milan batteva il Ginosa 8-0 in una sgambata del giovedì durante la sosta di campionato per le Nazionali.

Alla guida del Bologna e della Fiorentina ci saranno in questa stagione, Sinisa Mihajlovic (forza Sinisa!) tecnico rossonero nella stagione 2015-16 fino ad aprile e Vincenzo Montella guida tecnica del Milan dal giugno 2016 al novembre 2017. Ma i campioni del mondo del Milan sono tutti sulle panchine di Serie B. Campioni del mondo del 1990 come Giovanni Stroppa autore di un gol nella finale di Tokyo contro l'Olimpia Asuncion e campioni del mondo 2006 come Filippo Inzaghi, Sandro Nesta e Massimo Oddo.

Come Giovannino Stroppa, anche Superpippo e Sandro hanno segnato in una finale mondiale rossonera, entrambi a Yokohama contro il Boca Juniors. Ad Inzaghi toccherà guidare il Benevento dopo lo scontro in coppa Italia con il Monza di Cristian Brocchi. Sandro Nesta invece è passato dal Perugia al Frosinone, dove cercherà il grande salto nella massima serie. In serie A ha già allenato Massimo Oddo, con l'Udinese e con il Pescara. Ma all'esterno destro mondiale milanista toccherà in questa stagione guidare il Perugia, una piazza dalle ambizioni sempre importanti. Dal canto suo, Stroppa è stato confermato sulla panchina del Crotone.