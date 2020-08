Allenatori subentrati, come cambia la media punti: Pioli secondo solo a Ranieri

Il portale Calcio e Finanza ha analizzato come è cambiata la media punti tra gli allenatori subentrati, in questa stagione, nel campionato di Serie A. Se alcuni sono riusciti a fare peggio dei propri predecessori, come nel caso del Brescia con il cambio Grosso per Corini, molti altri hanno apportato una svolta decisiva. E' questo il caso della Sampdoria che con Ranieri ha ottenuto 0,83 punti in più rispetto Di Francesco o del Milan che ha avuto uno score minore ma altrettanto significativo grazie al +0,55 registrato da Pioli nei confronti di Giampaolo.

