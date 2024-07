"Allo Utd ammazzano i giocatori". Trevisani chiaro: "Non avere in Serie A Zirkzee è brutto, ma lo è ancora di più vederlo allo United dove ammazzano i giocatori"

vedi letture

In occasione dell'ultima puntata del podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', durante la rubrica 'Il Gelato', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato dell'oramai ex obiettivo del Milan Joshua Zirkzee, diventato da poco un nuovo calciatore del Manchester United, dicendo la sua su come il ragazzo olandaese riuscità ad imporsi in Premier League. Queste le sue dichiarazioni.

Zirkzee-United come andrà?

"Mi addolora tantissimo non averlo in Serie A, sia per il fantacalcio sia perché è un giocatore bellissimo, squisito, di quelli che ti fa venire la voglia di vedere le partite. Pensiamo alle giocate che ha fatto all'Olimpico contro Roma e Lazio quest'anno. Quindi non averlo in Serie A è proprio brutto, in più andare allo United dove ammazzano i giocatori normalmente lo è ancora di più"