Altafini: "Walker è forte, ma l'unico difensore in grado di marcare i centravanti anche a 40 anni è stato Vierchowod"

vedi letture

"Il Napoli è una squadra che merita il primo posto. Il popolo del Napoli è sempre entusiasta, ai miei tempi portavamo sempre 80mila persone allo stadio. A casa mia sono tutti tifosi del Napoli e devo nascondermi in camera quando giocano le altre squadre". Così José Altafini, ex grande attaccante di Napoli, Milan e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul Napoli capolista in campionato.

La più grande delusione?

"Il Milan e in particolare il ruolo del terzino destro con Emerson Royal. Walker è forte, ma l'unico difensore in grado di marcare i centravanti anche a 40 anni è stato Vierchowod".