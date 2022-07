Altobelli: "Juventus, Inter e Milan le più attrezzate per il titolo"

MilanNews.it

"La Juve ha piazzato due o tre colpi importanti, l’Inter ha riportato Lukaku e ha fatto un bell’acquisto con Asllani. Sicuramente la Roma, che ha preso Dybala. Soprattutto mi pare che chi ha quelli forti se li tiene", così Alessandro Altobelli intervistato dal QS-La Nazione. "Chi lotterà per lo scudetto? Per me se la giocano Juventus, Inter e Milan. In questo momento sono le più attrezzate per il primo posto. La sorpresa? Io dico la Roma. Si è mossa bene. Magari non vinceranno il campionato, ma hanno una squadra che può tranquillamente finire tra le prime quattro in classifica e andare in Champions".