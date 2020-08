Altri 3 casi sospetti al Marsiglia, timori per il via Ligue

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Altri tre casi sospetti di positività al coronavirus nel Marsiglia agitano la partenza del campionato francese. La Commissione Covid istituita dalla Lega transalpina di calcio sta "monitorando" la situazione in vista della partita inaugurale della Ligue tra l'Olimpique e il Saint Etienne in programma venerdì prossimo. "La gara è sotto osservazione dalla commissione in tandem con il medico del club marsigliese" fa sapere la Lega. Tre nuovi sospetti contagiati sono stati infatti annunciati all'interno dell'Olimpique, che si aggiungerebbero a quello accertato di Jordan Amavigià giovedì scorso. Sono in corso i test, ma se venisse confermata la positività il numero salirebbe a quattro. Il che significherebbe che il virus circola nel club e questo potrebbe mettere a rischio la gara inaugurale. Il campionato francese, dichiarato concluso anzitempo causa pandemia, è pronto a tornare in campo per la nuova stagione questa settimana proprio con l'anticipo tra Olimpique e Saint Etienne. A pochi giorni dal via la commissione covid è quella responsabile di dare un parere su eventuali rinvii dei match in caso di contagi. (ANSA).