Ambrosini: "Allegri è una buona opportunità, secondo me è carico per una buona annata"

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini è intervenuto ai media presenti, tra cui quello di TMW, a margine dell'iniziativa benefica 'Careggi gioca in Viola', un quadrangolare di beneficenza con tante ex leggende del calcio tenutosi al Viola Park. Queste le sue parole a partire da un giudizio su Stefano Pioli, candidato numero uno per la panchina della Fiorentina: "E' un allenatore estremamente preparato che troverà un ambiente sano. E' una buona opportunità per tutti. Palladino? Onestamente penso che abbia fatto un buon lavoro nonostante la squadra sia stata un po' ondivaga. Se trova un po' di stabilità è una squadra che può far bene. Molto poi dipende dalla permanenza o meno di Kean".

C'è un ossatura da cui ripartire quindi?

"Ci sono tanti giocatori forti: Comuzzo è un giocatore forte; Ranieri è cresciuto; Marì e Pongracic sono bravi. La base c'è e se si trova un equilibrio può far bene. Kean? Per quel che ha fatto sarebbe normale che qualcuno arrivasse a pagare la clausola. Un consiglio? Io a Firenze ci sono stato, sarei di parte…".

Sul Milan.

"Allegri è una buona opportunità, secondo me è carico per fare una buona annata. Di Luka Modirc cosa ne pensa? Che è un grande campione"