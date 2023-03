Ambrosini commenta il sorteggio Champions: "Possiamo dire che avremo un’italiana al 100% in semifinale..."

MilanNews.it

L'ex rossonero Massimo Ambrosini ha commentato così in live su Prime Video il sorteggio di Champions League che vedrà il Milan affrontare il Napoli ai quarti, con la possibilità anche di avere un derby in semifinale: “Ci saranno 3 partite nel giro di 10 giorni, c’è anche Napoli-Milan il 2 aprile. Possiamo dire che avremo un’italiana al 100% in semifinale... Potrebbe esserci un derby in semifinale. Se l’Inter passa di sicuro c’è un derby italiano. Diciamo che un’italiana può andare in finale. Pronostici? Per favore no (ride, ndr)”.