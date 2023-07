Ambrosini commenta Reijnders: "Non è un play classico: è aggressivo come il Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di colui che sarà il nuovo acquisto rossonero Tijjani Reijnders. Il suo giudizio da un punto di vista tecnico: "Sarà il perno centrale di Pioli. Non è un play classico, alla Jorginho. È dinamico, aggressivo, come il Milan: i rossoneri andranno ancora di più addosso agli avversari. Reijnders può portare gol, importantissimo. Al Milan mancano i gol dal centrocampo: il gap con Napoli in A e Inter in Champions passava anche da qui".