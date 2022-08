Ambrosini: "De Ketelaere è forte, migliorerà perché predisposto al tipo di calcio del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ambrosini, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso su DAZN, nel corso di 'Sunday Night Square', su De Ketelaere: "È un giocatore forte, che ha fisico, tecnica, è intelligente, che migliorerà perché sembra essere predisposto a questo tipo di calcio e a prendere insegnamenti da una squadra come il Milan. E poi come tocca il pallone... Ha anche forza nelle gambe per girare intorno all'avversario e partire. Ha le caratteristiche del giocatore moderno: forza, velocità e resistenza".