Ambrosini e il vecchio consiglio su Tonali: "L'ho conosciuto in Under 21, un ragazzo su cui puntare"

Lo scorso aprile, in pieno lockdown, a consigliare in maniera netta l'acquisto di Sandro Tonali fu Massimo Ambrosini, uno che nel centrocampo rossonero ci ha giocato per tanti anni. L'ex milanista, intervistato da Sky Sport, si espresse in questo modo sul giovane calciatore lodigiano: "L'ho visto con l'Under 21, l'ho conosciuto, per me è un ragazzo su cui puntare". All'epoca Tonali sembrava promesso sposo dell'Inter, con il Milan defilato ma comunque interessato.