Ambrosini: "Guardiola uno dei migliori allenatori di sempre. Tutti vorrebbero vederlo in Serie A"

E' intervenuto così l'ex capitano del Milan, Massimo Ambrosini, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di 'OLBG', portale di betting online. L'ex Milan e Fiorentina si è soffermato in merito a uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni: Pep Guardiola.

Su Pep Guardiola: "Penso che tutti in Italia vorrebbero vedere Pep Guardiola. Qui, come in Inghilterra, è considerato uno dei migliori allenatori di tutti i tempi. Quando lo sento parlare del Manchester City, si sente il suo amore per il club. È lo stesso quando senti Carlo Ancelotti parlare del Real Madrid. Quindi non sarà facile per Guardiola lasciare il City. Ho giocato nello stesso club per 17 anni quindi conosco la sensazione. Ma se Guardiola vuole qualcosa di diverso, l’Italia è il posto migliore per lui"