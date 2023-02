Ambrosini: "Il Milan non poteva arrivare peggio a questo derby: deve dare risposte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ambrosini, ospite a Sunday Night Square di Dazn nel pre partita del derby tra Inter e Milan, si è espresso così su come arrivano i rossoneri a questo appuntamento: "Il Milan arriva malissimo come peggio non poteva. Sia dal punto di vista tecnico che da quello emotivo in difficoltà, sicuramente l’Inter arriva meglio. Il MIlan stasera è la squadra che deve dare delle risposte".