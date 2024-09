Ambrosini: "La Champions è sempre stata speciale: ricordo l'emozione dell'esordio"

Domani il Milan è atteso dalla prova Bayer Leverkusen: i campioni di Germania saranno la seconda avversaria dei rossoneri nel girone di Champions League dove la squadra di Fonseca deve riscattare la prestazione incolore della prima uscita contro il Liverpool. La gara è in programma domani sera alle ore 21 nella cornice della Bay Arena. Per l'occasione Milan Tv ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista e capitano rossonero Massimo Ambrosini, oggi commentatore televisivo.

Sulla Champions League: "E' sempre stata speciale, dall'esordio. Per noi è sempre stato qualcosa di realmente e secondo me colpevolmente speciale: noi abbiamo riservato alla Champions troppe energie rispetto al campionato. Negli anni nostri in campionato potevamo fare meglio. Eravamo in hotel quando Oscar Washington Tabarez mi disse che avrei giocato la sera perché Boban aveva la febbre: ricordo l'esatto momento. Mentalmente ricordo l'emozione del momento e poi fino alla sera tutte le sensazioni. Ho rivisto la formazione di quella sera lì, metteva i brividi"