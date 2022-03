Ambrosini: "Mi aspetto tanto da Diaz, il Milan ha bisogno della sua qualità"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così prima di Cagliari-Milan ai microfoni di DAZN: "Per i rossonerii l'occasione è ghiotta per dare una mazzata psicologica all'Inter. Tra due settimane c'è anche Juventus-Inter, quindi il match di stasera può essere fondamentale per la corsa scudetto dei rossoneri. Mi aspetto molto da Diaz che nell'ultimo periodo è mancato. Stasera il Milan ha bisogno della sua qualità sulla trequarti".