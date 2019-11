Ambrosini: "Piatek? L'impegno non si mette in discussione, l'efficacia sì"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, si è espresso sulla differenza tra il Piatek dello scorso campionato e quello attuale: "La verità sta nel mezzo. Dal punto di vista del gioco Piatek non faceva tante cose diverse, la differenza è che la palla riusciva a calciarla bene. L'impegno non si può mettere in discussione, l'efficacia è abbondantemente discutibile".