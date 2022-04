Ambrosini su Ibra: "Se Zlatan va avanti, non farà la figurina. Se dovesse stare bene..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista che Massimo Ambrosini ha rilasciato sulla Gazzetta uscita in edicola questa mattina, l'ex capitano rossonero ha parlato anche dell'eventualità che Ibra possa essere un pilastro anche del Milan del futuro: "Se sta bene perché no? Se Zlatan deciderà di andare avanti, non sarà per fare la figurina. In questo senso la nuova proprietà potrà stare serena: andrebbe a confrontarsi con un uomo ben consapevole di quello che può ancora dare".