Ambrosini sulla prestazione di Torino: "Bennacer poteva ripulire qualche situazione in una partita così sporca"

© foto di DANIELE MASCOLO

Massimo Ambrosini ha commentato così l'assenza di Bennacer dal primo minuto nella gara contro il Torino persa dal Milan nel post partita di Dazn: “Facile parlare dopo la partita di Bennacer ma in questo contesto il valore del ragazzo in questo periodo poteva ripulire qualche situazione più complicata, in una partita così sporca”.