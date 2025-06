Ambrosini: "Theo in Arabia? Credo sia una soluzione che accontenti tutti"

Massimo Ambrosini, ex bandiera e capitano del Milan, oggi opinionista per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A per commentare la situazione attuale del club rossonero. Tra bilanci della stagione appena conclusa e prospettive future, Ambrosini ha analizzato i possibili scenari del mercato estivo, soffermandosi su nomi, strategie e obiettivi della dirigenza milanista.

Su Theo Hernandez in Arabia

"Alla fine penso siano felici tutti, è una soluzione che credo possa accontentare lui e il Milan. Il ragazzo si è trovato in questa situazione, poi bisogna vedere se accetta eh, non sono così sicuro. Comunque a 27 anni, c'è il rischio di sperare in una cosa nuova e non ti è arrivata, il rischio è quello che restare e andare via a zero, e lì sarebbe un casino per tutti. Però se Theo si trova in questa situazione, significa che di offerte importanti non ne sono arrivate, e ci sarà un motivo..".